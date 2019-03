In einer Lagerhalle im Ehlers Kamp in Burg auf Fehmarn hat es am Sonnabendabend gebrannt. Darin war unter anderem ein Wohnwagen abgestellt, der bereits vollständig in Flammen stand, als die Feuerwehr eintraf. Durch gezielte Löscharbeit konnte eine Ausdehnung des Brandes auf die ganze Halle verhindert werden.