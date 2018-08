Lübeck

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde ein 45-Jähriger am Montagabend dabei beobachtet, wie er in einem Supermarkt in Lübeck-Schlutup mehrere Flaschen Wodka im Wert von über 100 Euro in einer Tasche verstaute. Anschließend versuchte er, durch den Hinterausgang zu flüchten.

Zwei Lübecker im Alter von 17 und 18 Jahren kamen einer Verkäuferin zu Hilfe und versuchten, den Ladendieb festzuhalten. Dieser lief jedoch nach Angaben der Polizei weiter davon, bedrohte seine Verfolger und biss dem 17-Jährigen in den Finger. Schließlich gelang es den beiden jungen Männern den Mann zu fassen und festzuhalten, bis die Polizei eintraf.

Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls, gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt. Am Einsatzort stellte sich laut Polizei heraus, dass der Tatverdächtige an einer ansteckenden Krankheit leide. Der gebissene 17-Jährige wurde deshalb in ein Krankenhaus gebracht.

Von lno