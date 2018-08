Im Vergleich der Landkreise und Städte in Schleswig-Holstein verzeichnen Ostholstein und Kiel den geringsten Stromverbrauch. Haushalte in den Regionen Segeberg und Neumünster dagegen konsumieren am meisten. Das ergibt die diesjährige Eon-Auswertung des Stromverbrauchs von Privathaushalten.