Eutin

In der Straße Rehhorst in Eutin wurde in der Nacht zu Freitag ein Mehrfamilienhaus geräumt, da eine Bewohnerin Gasgeruch wahrgenommen hatte.

Gegen Mitternacht stellte eine 47-jährige Bewohnerin Gasgeruch in ihrer Küche fest und wählte den Notruf. Die eingetroffenen Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr räumten das Haus, in dem insgesamt elf Personen gemeldet sind, und führten die Bewohner auf die Straße.

Entwarnung nach einer halben Stunde

Anschließend begannen Feuerwehr und ein Mitarbeiter der Stadtwerke mit der Absuche des Hauses nach einem möglichen Gasleck. Kurze Zeit später wurde die Leckage an einer fehlerhaften Verschraubung einer Gastherme ausgemacht und behoben.

Die Bewohner konnten nach etwa 30 Minuten zurück in ihre Wohnungen.

RND/sal