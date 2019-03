Oldenburg

Am Freitagabend gegen 22 Uhr kam es zu einem Garagenbrand in der Rosittenstraße in Oldenburg. Aus noch ungeklärter Ursache brannte die Garage komplett aus. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, allerdingst wurden ein Motorrad und ein Quad komplett vernichtet.

Da die Garage direkt an das Wohnhaus grenzt, bestand die Gefahr für das Wohngebäude. „Als wir Eintrafen schlugen bereits Flammen aus der Garage“, erklärt Einsatzleiter Björn Mougin von der Feuerwehr Oldenburg. Die Bewohner vom Einfamilienhaus in der Rosittenstraße hatten bereits mit Wasser aus einem Gartenschlauch versucht, das Feuer zu löschen, vergebens.

Motorrad und ein Quad nicht mehr zu retten

Mehrere Atemschutztrupps der Feuerwehr löschten dann den Brand in der Garage und konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Einfamilienhaus verhindern. Da das Feuer in die Zwischendecke der Garage gekommen war, deckten die Einsatzkräfte Teile vom Garagendach ab und löschten dortige Glutnester.

Ein Motorrad und ein Quad konnten wurden dem bei dem Feuer vernichtet. Die Garage brannte komplett aus. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr war mit etwa 20 Einsatzkräften vor Ort.