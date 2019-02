Oldenburg

Am Sonntagmorgen wurden Kräfte von Polizei, Feuerwehr und der Rettungshundestaffel zu einer Personensuche im Bereich Lübbersdorf alarmiert. Ein 15-jähriger Jugendlicher wurde seit Samstagabend vermisst. Die Feuerwehr fand den Jungen dann gegen 10.30 Uhr in unmittelbarer Nähe einer Tankstelle in der Kieler Chaussee. Er wurde durch den Rettungsdienst aufgenommen.

Bereits um 5 Uhr wurde anfangs eine Rettungshundestaffel in den Ortsteil Lübbersdorf nach Oldenburg alarmiert. Spürhunde suchten das Gebiet um den Lübbersdorfer Weg großflächig ab. Gegen 8 Uhr wurde dann die Feuerwehr Oldenburg dazu gerufen. „Wir unterstützen die Einsatzkräfte auf Anfrage der Polizei bei der Suche nach dem vermissten Jungen“, erklärte Einsatzleiter André Hasselmann von der Feuerwehr.

Gefunden wird der Junge eher zufällig

Besonders prekär: Der vermisste Junge leidet an einer psychischen Erkrankung. Feuerwehr und die Kräfte der Rettungshundestaffel suchten Wälder, Hochsitze, Gewässer oder auch leerstehende Gebäude in der Umgebung ab. Doch keiner hätte den Jungen gesehen.

Gegen 10.30 Uhr fand eine Besatzung der Feuerwehr eher zufällig, auf dem Rückweg zum Gerätehaus, den Jungen in der Nähe einer Tankstelle in der Kieler Chaussee. Er wurde durch den Rettungsdienst aufgenommen und medizinisch versorgt.

