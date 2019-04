Fehmarn: Ein neun Jahre alter Junge ist am Ostermontag an der Steilküste am Wulfener Hals schwer gestürzt. Das Kind fiel hinter einem Spielplatz, der mit einem Zaun gesichert ist, in die Tiefe und zog sich mehrere Frakturen zu. Ersten Erkenntnissen nach führte ein vorheriger Sturz mit dem Fahrrad zu dem Unfall.