Neustadt in Holstein

Eigentlich wollten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Neustadt in Holstein nur für die Sicherheit bei dem Osterfeuer am Samstagabend im Ortsteil Pelzerhaken sorgen. Doch es kam anders. Aus noch ungeklärter Ursache gerieten mehrere Personen gegen 23 Uhr in einen Streit und es kam zu einer größeren Schlägerei. Die Feuerwehr verständigte umgehend die Polizei und die Einsatzkräfte versuchten den Streit zu schlichten. Dabei wurden sie selber angegriffen und ein Feuerwehrmann erlitt eine Kopfplatzwunde.

Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Am Ende waren mehrere Streifenwagen vor Ort und konnten die Streitenden auseinander bringen. „Wir sind total erschrocken und schockiert über diesen Vorfall.“, sagt Neustadts Wehrführer Alexander Wengelewski. Er bedankte sich für die schnelle Hilfe bei der Landespolizei und dem Rettungsdienst. Die Polizei ermittelt nun wie es zu der Schlägerei gekommen ist. Die Stadt Neustadt in Holstein hat laut Wehrführer Wengelewski Anzeige erstattet.

Arne Jappe