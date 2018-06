Ein Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in Timmendorfer Strand wird ein Fall für "Aktenzeichen XY... ungelöst". Von der ZDF-Sendung am Mittwoch (4. Juli) erhofft sie die Kripo Hinweise auf zwei Männer, die am 27. Juli 2017 das Geschäft an der Kurpromenade in dem Ostseebad überfallen haben.