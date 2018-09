Lübeck

Der Besitzer des Koffers, ein 42 Jahre alter Mann, wurde festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Der erließ auf Antrag der Lübecker Staatsanwaltschaft Haftbefehl.

Entdeckt wurde das Rauschgift am Wochenende bei einer Routinekontrolle. Die Zöllner hatten den Bus, der auf dem Weg von Hamburg nach Kopenhagen war, bei Lübeck von der Autobahn geleitet und kontrolliert. Bei der Suche nach dem Besitzer des Koffers werteten die Beamten Videoaufzeichnungen von der Abfahrtshaltestelle in Hamburg aus. Auf den Bildern war laut Polizei zu sehen, wie der 42-Jährige den Koffer in den Bus lud.

Von lno