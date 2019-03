Altenkrempe

Bei einem Großfeuer im Sibstiner Weg in Hasselburg (Gemeinde Altenkrempe) wurde am frühen Samstagmorgen eine Doppelhaushälfte aus Holz komplett zerstört. Der starke Wind erschwerte den Einsatzkräften der Feuerwehr die Brandbekämpfung. Ein Bewohner und ein Feuerwehrmann wurden bei dem Einsatz verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist unklar und wird durch die Polizei ermittelt.

Zur Galerie Bei einem Brand in Hasselburg (Ostholstein) sind am frühen Sonnabendmorgen zwei Personen verletzt worden.

Feuerwehr konnte weitere Gebäude schützen

Es war kurz nach drei Uhr als die ersten Alarme in der Leitstelle Süd eingingen. Wohnungsbrand in Hasselburg war das Einsatzstichwort. Doch als Einsatzleiter und Gemeindewehrführer Marco Schreier am Einsatzort eintraf, brannte der vordere Teil von der Doppelhaushälfte vom Holzhaus bereits lichterloh. „Das Feuer schlug aus dem Dach und wir mussten nebenliegende Gebäude schützen.“, erklärt Schreier. Umgehend ließ er weitere Kräfte zur Einsatzstelle alarmieren. Ein Bewohner wurde bei dem Einsatz verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Über die Art der Verletzungen ist zum jetzigen Zeitpunkt nichts bekannt. „Alle anderen Bewohner konnten rechtzeitig das Gebäude verlassen.“, zeigte sich Marco Schreier erleichtert. Mit der Drehleiter aus Neustadt und mehreren Atemschutztrupps vom Boden aus gelang es den Rettern das Feuer auf den vorderen Teil der Doppelhaushälfte zu beschränken. Von mehreren Seiten konnte das Feuer dann eingedämmt werden , trotz der baulichen Enge. Der hintere Teil konnte geschützt werden. Immer wieder flammten durch den starken Wind neue Glutnester auf. Ein Eindringen in das Innere des Holzhauses war nicht mehr möglich, da weite Teile des Daches bereits eingestürzt waren. Auch ein PKW unter einem Carport wurde bei dem Feuer beschädigt. Ein Feuerwehrmann verletzte sich ebenfalls und kam mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Brandursache wird noch ermittelt

Wieso das Feuer in der Doppelhaushälfte ausbrach ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Auch über die Schadenshöhe machten die Einsatzkräfte keine Angaben. Die Feuerwehren waren mit ca. 70 Einsatzkräften vor Ort. Die Straße wurde für den Verkehr komplett gesperrt.

