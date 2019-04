Schönberg

Sie erwarten rund 1200 Paare aus Deutschland, Dänemark und Östereich, die von Sonnabend, 20. April, bis Montag, 22. April, im großen Festsaal des Ferienzentrums Holm tanzen werden. Allein am Sonntag starten 400 Tanzpaare, Besucher sind zu allen Wettkämpfen willkommen.

"Wir finden hier im Holm beste Voraussetzungen vor"

"Es ist das größte Erwachsenen-Tanzevent der Welt", schätzt Thomas Fürmeyer ein. Der Wechsel von Heiligenhafen nach Schönberg sei notwendig geworden, weil der bisher für "Die Ostsee tanzt" genutzte Saal abgerissen worden sei, erläuterte Fürmeyer. "Wir finden hier im Holm beste Voraussetzungen vor, der Boden ist optimal, die Räume mit dem großen Saal und anderen kleineren bieten sich wunderbar an für unsere Veranstaltung", sagte Fürmeyer. Außerdem: "Wir sind hier von der Familie Klindt und Wilkens sehr zuvorkommend aufgenommen worden", so der Tänzer weiter.

Sechs Paare über 80 nehmen teil

Dies sei auch der Grund gewesen, weshalb er und seine Ehefrau Tanja mit ihrer Veranstaltung statt nach Timmendorf am Ende nach Schönberg gewechselt sind. Denn die Tänzer werden sich in verschiedenen Klassen und Altersstufen sowohl in Standard- als auch in lateinamerikanischen Tänzen messen. Ein Beispiel ist die "Anti-Aging-Trophy" für die Altersklasse 70+. "Dort treten 43 Paare an, sechs Paare davon sind über 80 Jahre alt", so der Organisator.

Er kann für seine Veranstaltung auf ein Helferteam für Technik und Organisation von rund 30 Akteuren zurückgreifen, noch einmal so viele Wertungsrichter kommen zum Einsatz. Wer an diesem Wochenende das große Tanzevent verpasst, hat erneut Gelegenheit einzutauschen in die Welt des Tanzsportes vom 30. August bis 1. September. Denn künftig soll in Schönberg zweimal im Jahr die Ostsee tanzen.

Weitere Nachrichten aus der Region finden Sie hier.