Heikendorf

Deutlich wurde für die Hunderte von Besuchern, wie Show und Musik bei allen Formationen mit einander verschmelzen.

„Das ist eine Augenweide“, sagten Besucher wie Rosika Raudzis und Giesela Ruser über den Anblick der Musiker. Sie freuten sich, dass es dank des großen ehrenamtlichen Engagements wieder gelungen war, diese Veranstaltung nach vierjähriger Pause nun wieder genießen zu können. „Es ist eine tolle Stimmung“, so Ruser. Moderator Eckard Gesell betonte brachte den Zuhörern die Musikgruppen nahe, die durch die dicht gesäumte Dorfstraße marschierten und auf dem Schmiedeplatz eine Kostprobe ihres Könnens gaben. Das machte Lust auf die anschließende Musikshow auf dem Sportgelände.

Das Publikum entscheidet

In diesem Jahr gab es zum zweiten Mal die Publikumswertung, die ganz bewusst keine Fachjury vornehmen sollte. Dafür hatten sich musikinteressierte Freiwillige gefunden, die sich vor allem auf das Gesamtbild des Brass- und Showbands, der Marchingbands und Orchester konzentrierten. Einer von ihnen war Eckhard Broxtermann, Kantor in Laboe. „Ich bin einfach begeistert, dass sich so viele junge Menschen dieser Musik widmen“, sagte Broxtermann. Sein Maßstab für die Bewertung: Wie schnell springt der Funke über zum Publikum. Sein ganz persönlicher Favorit: der Musikverein „Langenauer Schwäble“.