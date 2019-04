Kirchbarkau

Die Polizei geht davon aus, dass der Diebstahl von der Baustelle in der Straße Bauerland bereits in der Nacht vom 18. auf den 19. April zwischen 20 Uhr und 07 Uhr begangen wurde. Nach Polizeiangaben soll zum Abtransport der fünf Zentimeter dicken Kabelstücke ein größeres Fahrzeug verwendet worden sein, das im Bereich der Baustellenzufahrt in der Dorfstraße gestanden haben könnte.

Zeugen des Diebstahls bitte melden

Zeugen, die im beschriebenen Zeitraum Beobachtungen im Bereich des Rohbaus gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04342 / 10 770 mit der Preetzer Polizeistation in Verbindung zu setzen.

Von KN-online