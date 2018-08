Plön/Eutin

Die 85-Jährige war zwar nicht ganz Mitglied der ersten Stunde; doch im Landfrauenverein Plön und Umgebung, der in der kommenden Woche seinen 70. Geburtstag feiert, zählt sie als langjährige Vorsitzende (1965-1990) zum Urgestein.

Es ging von Anfang an auch um Fortbildung

Anfang der 1960er-Jahre trat sie ein: „Ich bin Landfrau geworden, weil ich als Bauerstochter in Helenenruhe auf dem Land geboren bin. Damals haben wir uns alles selbst erarbeitet.“ Ihr Augenmerk, so erklärt sie, lag daher besonders auf den vielen Fortbildungsmöglichkeiten im Verein. Da lernten sie etwa, die Buchführung in ihren Betrieben selbstständig in die Hand zu nehmen. „Das war ziemlich aufregend damals.“

Lange das Motto: „Stadt und Land Hand in Hand“

Dass Frauen auch mal rauskommen aus dem Trott, etwas Eigenes machen – das war neu. Landwirtschaft habe schon im Vordergrund gestanden, doch in den Seminaren ging es um Innovationen – und zugleich die beginnende Vernetzung von Stadt und Land. Die Frauen von den Bauernhöfen und aus den Städten sich besser verstehen lernen und näher zusammenrücken – „Stadt und Land Hand in Hand“ lautete das Motto dazu: „Das ist auch notwendig, damals wie heute, da gibt es viele Vorurteile“, betont Vorstandsmitglied Telse Biss. Davon weiß auch die heutige Vorsitzende Antje Jandrey ein Liedchen zu singen: „Viele denken doch, wir sind nur Bäuerinnen. Sind wir aber gar nicht...“ Unter ihren 156 Mitgliedern gibt es nur 31 Landwirtinnen.

„Das Tollste ist der Zusammenhalt“

Sandra Wulff aus Grebin gehört mit 48 zu den jüngsten Plöner Landfrauen, ist „ein Landkind, aber keine Bäuerin.“ Zum ersten Mal kam sie als Gast: „Da waren nette Vorträge. Es lebt von der Abwechslung – und manches bleibt einem lange im Gedächtnis.“ Themen wie Ernährung, Kultur, Gesundheit und Reisen, aber auch Sozialfragen und Politik finden im Veranstaltungsangebot regelmäßig Beachtung. Unternehmenslust, Kreativität und Wissensdurst einen die Landfrauen von damals und heute. „Aber das Tollste ist eigentlich der Zusammenhalt“, findet Elisabeth Beerbaum. Ein Grund zum Feiern, wenn der schon 70 Jahre Bestand hat. Am Mittwoch, 5. September, wird es im Dörpskrug Lindemann in Rathjensdorf ab 18 Uhr die Gelegenheit dazu geben.