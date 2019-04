Lütjenburg

Während die anderen drei Chroniken den landwirtschaftlichen Aspekt Lütjenburgs nur umrissen haben, hat Hobby-Chronist Dietrich Petter genau darauf sein Augenmerk gelegt. Die Lütjenburger Handwerker haben nebenbei nämlich auch Landwirtschaft betrieben – für damalige Biografien war das ungewöhnlich. Petter selbst ist Agraringenieur, war 30 Jahre Geschäftsführer des Versuchs- und Beratungsrings Lütjenburg, einer Fortbildungs- und Beratungsorganisation für Landwirte. Dieser Verein hat weitreichende Wurzeln, schon Gutsbesitzer und ihre Verwalter haben den „Versuchsring Lütjenburg“ zu Rate gezogen und die Landwirte und Pächter sich fortbilden lassen.

Berühmte Verzweigungen in Lütjenburg

Erstaunt war Petter von den vielen familiären Verflechtungen von Lütjenburgern und Auswärtigen. So war der Bruder des Dichters Matthias Claudius („Der Mond ist aufgegangen“) Arzt in Lütjenburg. Tierarztpraxen wurden über mehrere Generationen in der Region gehalten. Das ist laut Petter bezeichnend für die Stadt Lütjenburg. Allerdings habe es früher auch eine stärkere Verbindung zwischen dem eher ländlichen und städtischen Teil Lütjenburgs gegeben. Verschiedene Veranstaltungen, wo beide Bevölkerungsteile zusammenkamen, wie der Reiterball oder Versuchsringball, seien im Lauf der Zeit weggefallen.

Ein langer Weg zur Stadtchronik

Mit 60 Zeitzeugen hat Petter innerhalb von drei Jahren gesprochen und sich durch das Stadtarchiv Lütjenburg sowie durchs Landesarchiv in Schleswig gewühlt. Mehr als 200 Quellen konnte er auswerten, und rund 100 Fotos, Karten, Grafiken und Illustrationen haben es in die 216 Seiten umfassende Chronik geschafft. Auch wenn das Buch kommende Woche in den Druck geht, ist sich Petter sicher, dass sie nicht vollständig ist: „Ich habe nach vielen Dingen suchen müssen, aber irgendwelche Lücken bleiben immer.“

„ Lütjenburg und seine Region – Ackerbürger, Landwirtschaft, Handwerk und Gewerbe“ erscheint im Buchverlag Rogge. Für 19.90 Euro ist die Chronik in der Buchhandlung am Markt in Lütjenburg zu bekommen.