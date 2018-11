Heikendorf

Der umweltfreundliche und abgasfreie Kleintransporter für rund 26.000 Euro löst den 16 Jahre alten Vorgänger mit Benzinmotor ab. Seine Reichweite beträgt gut 100 Kilometer. „Wir als Kommune leisten mit diesem Fahrzeug einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz und nehmen eine Vorbildfunktion ein, die Wirkung zeigen kann“, erklärte Amtsbetriebshofleiter Harald Rutz. Das klimafreundliche Projekt wird vom Bund belohnt: Das Amt Schrevenborn rechnet mit einem Zuschuss im vierstelligen Bereich aus entsprechenden Fördermitteln.

Flotte soll langfristig komplett umgestellt werden

Langfristig soll die weiße Flotte des Amtsbetriebshofes komplett auf E-Mobilität umgestellt werden. Doch die begrenzte Modellauswahl im gewerblichen E-Fahrzeugbereich erschwert derzeit noch das klimafreundliche Vorhaben.

Das Amt plant derweil weitere Projekte für eine positive CO2-Bilanz in drei amtsangehörigen Gemeinden Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen. Voraussichtlich im Sommer nächsten Jahres sollen an jeweils zwei zentralen Standorten in allen drei Gemeinden Ladesäulen für Elektrofahrzeuge eingerichtet werden.