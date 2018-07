Die Zahl der Arbeitslosen stieg im Monat Juli sowohl im Kreis Plön wie auch in Ostholstein an. Wenig überraschend, denn in den vergangenen Wochen haben sich viele Jüngere nach Abschluss der Schul- oder Berufsausbildung vorübergehend arbeitslos gemeldet, dazu kommen Entlassungen zum Quartalsende.