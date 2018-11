Mönkeberg/Kiel

Von der Vollsperrung ist auch der Busverkehr betroffen. Richtung Kiel wird für die Haltestelle Gänsekrugredder eine Ersatzhaltestelle in der Straße Am Eksol (gegenüber von Edeka) in Höhe Haus Nr. 27 eingerichtet. In der Gegenrichtung wird es für die Haltestellen Gänsekrugredder und Am Eksol (Höhe Altenheim) eine Ersatzhaltestelle in der Straße Am Eksol in Höhe des Gemeindehauses geben.

Verkehr aus Heikendorf: Umleitung über die B502

Um einen reibungslosen Busverkehr zu gewährleisten, wird die Straße Am Eksol im Abschnitt zwischen Dorfstraße und Heikendorfer Weg vom 3. bis 7. Dezember zur Einbahnstraße. Gleichzeitig werden die Halteverbote in diesem Bereich erweitert. Der Verkehr aus Heikendorf wird bereits an der Kreuzung Teichtor/Schrevenborner Weg über die B502 nach Mönkeberg umgeleitet. Die Geh- und Radwege bleiben während der Baumaßnahme frei.