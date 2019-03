Schönberg (Probstei)

Die Kulisse im Saal bildeten Acrylbilder von Künstlern wie unter anderem Bianca Leidner aus Barsbek, dem Fotografen Thorsten Prawitt aus Schönberg und Malerin Erika Beckmann-Vorberg. An dem Flügel gaben Pianist Rüdiger Penthin und Opernsänger Matthias Klein eine Kostprobe. Einhellige Meinung: „Was für ein fantastischer Klang." Das Duo em & em war mit plattdeutschen Geschichten und musikalischen Ohrwürmern dabei, Ute Haese las aus ihren Krimis und Jürgen Bernien präsentierte lyrische Texte, um nur einige Beispiele präsentierter Kultur made in Probstei zu nennen.

Haase stellte gleich zu Beginn den Vorstand des neues Vereins vor und vergaß auch nicht den Dank: an Helfer und Unterstützer, die in der Gründungsphase mit Rat und Tat einsprangen, an die 56 Mitglieder, die der Verein nach fünf Monaten bereits zählt und an Sponsoren, wie Horstdiether Penthin aus Preetz, der die finanziellen Mittel für einen Bechstein-Flügel bereitstellte, um dem Verein und der Kultur in der Probstei „Flügel zu verleihen“.

Respekt und Anerkennung für den Mut, diesen Verein aus der Taufe zu heben, gab es von einem, der es wissen muss: Wilfried Zurstraßen, der in mehr als 25-jähriger Bürgermeisterarbeit Schönberg zur "Kulturhauptstadt des Kreises Plön“ gemacht hatte. Er dankte dem Verein, der Vereine und Menschen zusammenführe und ein regionales Netzwerk bilde. Denn: „Kultur kennt keine lokalen Grenzen“, betonte Zurstraßen. Er sprach auch das Kulturzentrum an, das der Verein auf der Agenda habe. Das höre sich zwar zunächst nach Träumerei an, aber „wer keinen Mut hat zu träumen, hat auch keine Kraft zu kämpfen“, so Zurstraßen.

Mehr Infos gibt es auf unter www.kulturverein-probstei.de.