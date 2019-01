Nourschan Koto, die vor gut vier Jahren mit Ihrer Familie aus dem syrischen Aleppo geflohen ist, freut sich auf den 1. April. Dann beginnt sie ihre Ausbildung zur Krankenschwester. Im Gegensatz zu ihr tun sich viele Flüchtlinge in Preetz mit dem Sprung in den Job oder in die Ausbildung schwer.