Schönberg (Probstei)

Besucher und Teilnehmer trotzten dem Sonne-Wolken-Regen-Mix und genossen die Stimmung auf dem Seebrückenvorplatz. Das Fahrerlager war gut gefüllt, die Surfer hatten reichlich Wind, die Musik sorgte für einen entspannten Rahmen. Die Veranstalter hätten sich allerdings weniger Regen gewünscht. Die Rock-Coverband The Crew aus Schönberg musste ihren Auftritt am Donnerstag zum Auftakt der Veranstaltung aufgrund des Unwetters abbrechen. Kletterwand und Quattrojumper, Kistenrollbahn und Surfsimulator sowie ein bunt gemischtes Bühnenprogramm aus Schlager, Shanty und Covermusik sowie ein großes Abschlussfeuerwerk rundete die Veranstaltung rund um Sport, Spiel und Spaß am Schönberger Strand ab.

Neue Trendsportart: Küstenrudern

"Es sind weniger Gäste da, das ist schon schade, aber die Stimmung ist trotzdem toll“, sagte Organisator Felix Franke. Im Fokus stehe dabei, den sportlich-maritimen Charakter des Ostseebades zu unterstreichen, so Franke zum Konzept. Ein Höhepunkt waren unter anderem die Regatten des Nachwuchs-Surfer, die der mehrfache Deutsche Meister im Windsurfen, Vincent Langer aus Schönkirchen, betreute. Ein besonderes Angebot: Die Ruderer Lena Fritze, Janine Howe, Felix Ecke und Jakob Grafe vom Ersten Kieler Ruderclub zeigt Besuchern wie Moritz und Philip Franke die neue Trendsportart Coastal Rowing (Küstenrudern). Mit diesen speziellen Booten, die dank ihres offenen Hecks auch auf der Ostsee einsetzbar sind, sollen im nächsten Jahr am Schönberger Strand auch Wettkämpfe ausgetragen werden.