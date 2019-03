Behrensdorf

Ein neuer Platz für die Feuerwehr, Tourist-Büro und für große Versammlungen: Dieses Thema hat in Behrensdorf enorme Sprengkraft. Nach Kontroversen zu diesen Punkten trat vor Jahren schon einmal ein Bürgermeister zurück. Und auch in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung gab es unterschiedliche Meinungen.

Umzug des Kindergartens zum Jahresende

Verbunden mit dem Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in der Dorfmitte ist ein Umzug des Kindergartens in das Sportheim, das nach Auflösung des VfB Behrensdorf keinen Mieter mehr hat. Die Kleinen sind derzeit noch in der Alten Schule untergebracht. Zum Jahresende sollen sie umziehen. Jörg Mosemann (Wählergemeinschaft) störte sich unter anderem an den Kosten, Schätzungsweise 186.000 kostet der Umbau der Sportlerunterkunft zur Kindereinrichtung.

Drei Argumente für einen Neubau

Bürgermeister Manfred Krumbek ( SPD): „Für jede Lösung gibt es Plus- und Minus-Punkte“. Drei Dinge gaben für ihn den Ausschlag, die Umgestaltung des Dorfzentrums in dieser Weise anzugehen. Zum einen ist das alte Schulgebäude wirtschaftlich nicht mehr zu sanieren. Die Feuerwehrunfallkasse fand im relativ kleinen Gerätehaus zahlreiche Mängel. Und drittens braucht Behrensdorf einen Raum für größere Versammlungen, so Krumbeck.

Für den Neubau stimmten sieben Gemeindevertreter von CDU und SPD. Die WGB stimmte dagegen.