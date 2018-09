Plön Besonderes Konzept - Spitzenkoch Stolz kehrt zurück nach Plön Der ehemalige Sternekoch Robert Stolz kehrt zurück: In Plön serviert er bis zu zwölf Gästen ein Sechs-Gänge-Menü. Schon länger war bekannt, dass der 56-Jährige das Restaurant Grill des Hamburger Hotels Vier Jahreszeiten verlassen wollte, zu dem er nach der Schließung seines Hauses gewechselt war.

Von Oliver Stenzel