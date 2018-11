Plön

Das großformatige Bild von Maria Magdalena, dass die Raisdorferin Dorothea Butterbrodt für eine Expertise mitgebracht hatte, entpuppte sich als deutlich über 200 Jahre altes Meisterwerk. Wobei die genaue Herkunft noch geklärt werden müsste, wie Anke Brakhage betonte. Schon auf den ersten Blick sei deutlich, dass es sich um ein sehr altes Bild handele, erklärte die Sachverständige den Besuchern einige schnelle Grundregeln bei der Einschätzung eines Gemäldes. „Die Leinwand ist sehr dunkel und handgewebt. Dass heißt, das Bild ist vor 1810 entstanden, wahrscheinlich sogar deutlich älter“, so Brakhage.

Die Art und Weise, wie Maria Magdalena mit einem Totenschädel in Szene gesetzt worden sei, folge der Tradition italienischer Barockmaler und sei mit hoher Wahrscheinlichkeit authentisch. Ob es ein eigenständiger Künstler geschaffen habe oder in der Schule eines Meisters entstanden sei, müsste genauer analysiert werden. Diese könnte auch zeigen, ob es sich lohne, das Bild fachgerecht reinigen zu lassen.

Expertin schätzt Wert auf bis zu 1800 Euro

Für den ebenfalls alten Rahmen komme eine solche Auffrischung allerdings nicht mehr infrage. „Der wurde leider überrestauriert, so dass alle Feinheiten verschwunden sind“, so Brakhage. Aus diesem Grund schätze sie den Wert des Bildes auf 1500 bis 1800 Euro. Doch bei einer Auktion in Süddeutschland und Österreich, wo religiöse Bilder erfahrungsgemäß höher gehandelt würden, sei auch deutlich mehr möglich, lautete Brakhages Tipp.

Angesichts dieser Einschätzung zeigte sich Dorothea Butterbrodt einem Verkauf gegenüber aufgeschlossen. Das Bild hatte ihr Vater in den Nachkriegsjahren als Gegenleistung für Brennstoff und Heizmaterial in Zahlung genommen.

