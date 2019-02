Preetz

„Auch wenn der Weißdorn jetzt noch klein ist – er wächst schnell und wenn die Äste erst einmal dick sind, lässt er sich schwerer zurückschneiden“, erläutert Gerhard Depner vom Nabu-Preetz-Probstei. Hier wachsen alte Apfelsorten, Birnen und auch Pflaumen. Im Herbst darf hier gepflückt werden.

Einen Tag in der Woche geht's raus

Die fünf Mitarbeiter der Preetzer Werkstätten des Lebenshilfewerks Kreis Plön helfen dem Nabu nicht zum ersten Mal. Einen Tag in der Woche gehen sie raus und jäten um die Preetzer Werkstätten herum Unkraut. „Im Winter ist ums Haus herum wenig zu machen“, so Betreuerin Ina Arp. „Damit der Außeneinsatz nicht ausfällt, suchen wir uns andere Einsatzmöglichkeiten.“

Sie haben schon im Preetzer Wildtierheim geholfen und in der halboffenen Weidelandschaft der Postseefeldmark abgeschnittene Weißdornbüsche zu Riesenhaufen geschichtet. Michael Ehrig erklärt: „Ich bin gerne draußen. Früher war ich Gärtner in den Preetzer Werkstätten, doch das war körperlich zu anstrengend.“ Für jeden in der Gruppe gebe es ein eindeutiges Förderziel, erklärt Arp. „Die Biotop-Pflege ist doch eine sinnvolle Maßnahme.“ Für alle. Gerhard Depner freut sich über die Unterstützung: „Je öfter wir den Weißdorn beschneiden, desto weniger kommt nach.“