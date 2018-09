Plön

Das abwechslungsreiche Programm zur 125-Jahr-Feier des Kreisfeuerwehrverbandes Plön reichte von Infoständen über die eigene Arbeit und Ausstellungen des Fuhrparks und der Ausrüstung bis zu Mitmachaktionen, Übungen und Vorführungen. Einen Schwerpunkt legten die Ausrichter der Großveranstaltung darauf, die gute Zusammenarbeit zwischen den vielen Hilfsorganisationen darzustellen.

"Der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält"

Genau diese reibungslosen Abläufe seien für das Funktionieren der Nothilfe unabdingbar, hob Kreispräsident Stefan Leyk in seinem Grußwort hervor. „Dieses große Engagement ist der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält.“

Auch die Plöner Bürgervorsteherin Mechtilde Gräfin Waldersee zeigte sich „überwältigt, von den vielen Dingen, die zum großen Teil sogar ehrenamtlich geleistet“ würden. Besonders beeindruckt sei sie von den vielen Jugendfeuerwehren und anderen Nachwuchsorganisationen.

Polizeihunde jagten flüchtige Täter

Auf den zahlreichen Aktionsflächen demonstrierten die Spezialisten ihr Können. An einem Baumbiegesimulator wurden Stämme unter Spannung zersägt, die Spürnasen des Gefahrgutzugs sicherten einen problematischen Unfallort auf dem Markt, DLRG- und ASB-Rettungsschwimmer halfen gekenterten Seglern auf dem See, die Rettungsdienste öffneten ihre rollenden Intensivstationen in der Fußgängerzone, Feuerwehr-Oldtimer lockten am Stadtgraben und die Polizeihundestaffel jagte flüchtige Täter auf der Schlossterrasse.