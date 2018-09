Blekendorf

Drei Dinge machen Köpke sicher, dass das kein Zufall oder ein Dumme-Jungen-Streich war. Sein Sohn fand am vergangenen Freitag die Flaschen an drei verschiedenen Stellen auf der Wiese bei Kaköhl. Vorher lagen sie noch nicht da. Die Glasbehältnisse wurden auch nicht wahllos über das Feld verstreut, sondern befanden sich an den sogenannten Schwaden, das sind die zusammengekehrten Streifen Heu, die eine Maschine aufnimmt und zu Rundballen presst. Sie lagen auch sieben, acht Meter vom Feldweg entfernt. An Jugendliche, die sich nur ihrer leeren Schnapsflaschen entledigen wollten, glaubt Köpke nicht.

Kühe in Gefahr

Das Glas hätte eine Menge Schaden anrichten können. Möglicherweise hätte es die Pressmaschine beschädigt, so Köpke. Ganz schlimm hätte es kommen können, wenn mit Scherben verunreinigtes Heu von seinen 50 Milchkühen und 50 Kälbern gefressen worden wäre. Rinder würden es nicht merken, wenn Glassplitter in ihrem Futter landeten. „Ich bin erschüttert“, sagt Köpke zu dem Vorfall, der seine Tiere hätte in Gefahr bringen können.

Sabotage aus Maisfeldern

Überall in Deutschland kommen in ländlichen Regionen solche Fälle von Sabotage vor. Die Polizei vermutet Menschen als Täter, die grundsätzlich etwas gegen Maisanbau haben oder radikale Tierschützer.

Immer informiert: Lesen Sie hier alle Nachrichten aus dem Kreis Plön.