Blekendorf

Die erste Zeit in Albanien war schlimm für die Familie, so Gergs. Sie lebten zunächst bei Verwandten unter sehr beengten Verhältnissen. Neun Personen teilten sich zwei Zimmer. Mittlerweile leben die Minos in einer kleinen Wohnung in Gjirokaster. Ein Schlafraum, ein Wohnraum (in dem Klarissa und ihre Schwester Amelia schlafen) und ein Badezimmer. Vor allen Dingen Klarissa kam zunächst in ihrer alten, neuen Heimat nicht zurecht. Sie ging bereits in die erste Klasse der Ostseeschule Blekendorf. Sie sprach nach drei Jahren in Deutschland fast nur noch Deutsch. Zeitweilig war sie sehr krank. Gergs: „Sie hat sehr gelitten. Das dürfte eine Folge dessen sein, dass sie aus ihrem gewohnten Umfeld herausgerissen wurde.“ Mittlerweile geht sie zur Schule, hat ihr Albanisch aufgefrischt. „Sie ist ein bisschen angekommen.“ Prekär ist die finanzielle Situation. Teki Mino findet nur sechs bis acht Tage im Monat einen Hilfsjob. Feste Arbeit gibt es nicht. So um die 80 Euro bringt er im Monat an Lohn nach Hause. Ohne die Unterstützung ihrer Patin aus Deutschland würde es nicht reichen.

Dennoch möchte die Familie zurück in „ihr“ Dorf Blekendorf. Dort sind sie willkommen. Vor ihrer Ausreise hatten Freunde, die Schule, Arbeitgeber und Bürgermeister Andreas Köpke um einen Verbleib der Familie im Ort gebeten.

Zusage für Arbeit in Deutzschland

Im Bemühen um ein Visa für die Minos, ist es offenbar zu einer Behördenpanne gekommen. Vater Teki Mino hat eine feste Zusage für einen Arbeitsplatz in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Nessendorf (Gemeinde Blekendorf). Bei einem Besuch in der deutschen Botschaft in Tirana legte er einen Arbeitsvertrag und einen Ausbildungsvertrag aus Deutschland vor. Der Botschaftsmitarbeiter schickte aber nur den Arbeitsvertrag zur Ausländerbehörde der Kreisverwaltung Plön. Dort kann man nach geltendem Recht nur zustimmen, wenn der Ausbildungsvertrag vorliegt. Der blieb aber in Albanien.

Warten auf einen Termin bei der Deutschen Botschaft

Nun hat die Deutsche Botschaft in Tirana keinen neuen Termin für den Familienvater anberaumt, sondern für seine beiden Töchter. Umständlich und bürokratisch findet Elke Gergs. Die kleinen Kinder würden natürlich nicht ohne ihre Eltern reisen. Seit April 2018 hätte der Vater aber keinen neuen Termin in der Botschaft bekommen. Darauf wartet die Familie nun, um die Formalitäten zu klären.

Wohnung und Arbeit sind geregelt

Gergs geht davon aus, dass die Familie bei ihrer Rückkehr problemlos wieder ihren Platz in Blekendorf findet. Teki Mino würde in der Landwirtschaft arbeiten, seine Frau halbtags als Haushaltshilfe. Die Zusage dafür hat sie. Der Kindergarten und die Grundschule haben signalisiert, die beiden Mädchen Klarissa und ihre Schwester Amelia gerne aufzunehmen. Elke Gergs stellt den Minos zunächst kostenlos eine Wohnung zur Verfügung und kümmert sich um die Kinder, wenn die Eltern zur Arbeit sind.