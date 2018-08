Blekendorf

Die Urlaubsgäste machen es sich gemütlich im Strandkorb. Für den kleinen Hunger zwischendurch besuchen sie die kleinen Gaststätten hinter dem Strandwall. Dort ordern manche ihre Speisen für außer Haus und bekommen die Currywurst und Pommes in einer Styroporverpackung. Einige uneinsichtige lassen sie einfach am Strand zurück.

Möwen zerhacken das Styropor

Die Styroporverpackungen sind für die vielen Möwen am Sehlendorfer Strand ein beliebtes Objekt. Da der Geruch der Speisen oder auch noch Reste davon an der Packung kleben, hacken die Vögel mit ihren Schnäbeln drauf los. Vielleicht erinnert sie das weiche Styropor auch an eine Qualle oder einen toten Fisch. Keiner weiß es so genau. Aber die Schnabelattacken zerlegen das Material in kleine Plastikschnipsel, die im Sand verschwinden und letztlich wohl in die Ostsee gelangen. Das möchte die Gemeinde verhindern und setzt auf Gespräche im Ort.