Preetz

„Es geht darum, dass wir das ganze Jahr Nahrung für Insekten anbieten“, erklärte Arne Krüger ( CDU). Man müsse auch auf kommunaler Ebene dem Insektensterben entgegenwirken. „Wir müssen neue Lebensräume und Nahrungsangebote schaffen.“ Geeignet dazu seien im ersten Schritt die Grünflächen in Parks, Grünstreifen an Straßen und Verkehrsinseln. Insbesondere Wildbienen benötigten von Frühjahr bis Herbst ein ununterbrochenes und artenreiches Nahrungsangebot an Pollen und Nektar. Dafür sollen einheimische und standortgerechte Pflanzen und Saatgut verwendet werden.

30 Prozent der Grünflächen als Ziel

Die Rasenflächen sollen als Wildblumenwiese angelegt und entsprechend gepflegt werden, schlug er vor. „Insektenfreundliche Rank- und Heckenpflanzen rahmen diese Wiesen ein.“ Weitere geeignete Flächen könnten in den folgenden Jahren renaturiert werden. „Ziel ist es, in den nächsten fünf Jahren 30 Prozent der Grünflächen naturnaher umzugestalten“, so Krüger.

Liegewiesen bleiben erhalten

Die von ihm vorgeschlagenen Rasenflächen am Postsee an der Wilhelm-Raabe-Straße (zwischen Robinson-Spielplatz und Kleingärten) und im Mühlenaupark sowie die Grünflächen an der Kührener Straße seien erst einmal ein Anfang. Wichtig sei ihm, die Bürger mitzunehmen. Sie sollen weiterhin die Parks nutzen können, die Liegewiesen sollen bestehen bleiben.

Stadtgärtnermeister Stephan Jarmatz schlug im Mühlenaupark einen zehn Meter breiten Streifen am Weg in der Nähe der Alten Schwentine (Mühlenau) vor und wollte zusätzlich die Rasenfläche auf der Glindskoppel mit einbeziehen.

Feuerdorn soll ersetzt werden

Das Straßenbegleitgrün in der Kührener Straße will sich der Ausschuss noch einmal näher ansehen. In vielen Beeten wächst Feuerdorn als Bodendecker. „Wir hatten damals nicht die Insekten im Auge gehabt, sondern dass die Hunde dort nicht reingehen“, erklärte Umweltamtsleiter Jan Birk.