Ascheberg

Die erfolgt gemeinsam mit dem DRK-Blutspendedienst Nord-Ost und freiwilligen Helfern. Der Standort Ascheberg soll somit erhalten werden. Die Vorbereitungen für die Premiere am Mittwoch, 13. März, laufen bereits auf Hochtouren.

DRK-Ortsverein hat sich aufgelöst

Jahrzehntelang hatte der Ascheberger DRK-Ortsverein die Blutspenden betreut, doch der hat sich Ende des Jahres 2018 aufgelöst. „Als wir die Idee mit den Wehrführern aus den Nachbargemeinden diskutierten, war schnell klar, dass wir es nicht als zusätzliche Aufgabe allein mit unseren Mitgliedern stemmen wollen und können, sondern uns jeweils freiwillige Helfer aus den vier Gemeinden suchen müssen“, berichtete Jürgen Bustorf, Gemeindewehrführer von Dörnick. „Wir möchten die Verantwortung in die Orte hineintragen und auf viele Schultern verteilen. Davon erhoffen wir uns ein positives Signal für unsere Region“, so Bustorf.

„Als Feuerwehrleute wissen wir ja, wie wichtig Blutkonserven sind und dass es auf jede einzelne Spende ankommt. Also wollten wir den Blutspendern aus unserer Umgebung weitere Wege ersparen, die womöglich zum Rückgang der Spendebereitschaft geführt hätten“, meinte die Dersauer Wehrführerin Christel Epkes.

Sicherung des Standorts als vorrangiges Ziel

In der Sicherung des Standortes sieht auch der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost das vorrangige Ziel, „und die neue Aufgabenverteilung könnte einen richtigen Schub nach vorn bringen, denn die Feuerwehren sind in ihren Gemeinden sowie untereinander sehr gut vernetzt und können so bestimmt etliche Erstspender motivieren“, erklärte Susanne von Rabenau, Sprecherin des DRK-Blutspendedienstes.

Beim ersten Termin am Mittwoch, 13. März, werden Mitglieder und Helfer aller vier Wehren die Spender in der Zeit von 16 bis 19.30 Uhr betreuen. Für die nachfolgenden vier Termine am 15. Mai, 31. Juli, 2. Oktober und 27. Dezember wird jeweils eine Gemeindewehr verantwortlich sein. Noch sind freiwillige Mitstreiter für einen verlässlichen Helfer-Kreis gefragt. Wer Interesse hat, sollte sich bei den jeweiligen örtlichen Gemeindewehrführern melden.