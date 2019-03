In diesem Jahr veranstaltete die Kreismusikschule Plön ihren Musikschultag an drei Standorten: Laboe, Klausdorf und Preetz.. Während in Klausdorf Klavierschüler ihr Erlerntes vorführten, spielten kleine Pianisten und Flötisten in Laboe auf. In Preetz zeigten die Nachwuchs-Streicher ihr Können.