Bredeneek

Zwei Frauen stehen auf dem Feld. Die Kleider, durch die der blaue Himmel hindurch scheint, wehen im Wind. Die beiden Skulpturen stammen von Isabel Lange. „Ich versuche, aus dem schweren Stahl etwas Leichtes, Bewegtes zu machen“, beschreibt die 54-Jährige ihre Arbeit. Sie habe schon immer künstlerisch gearbeitet, früher jedoch vorwiegend mit Silber und Gold. „Durch Kurt bin ich an das wunderbare Material Eisen gekommen.“

Reithalle am Schloss umgebaut

Vor rund 20 Jahren hat die gebürtige Berlinerin ihren Mann kennengelernt. „Vor 15 Jahren haben wir uns zusammengetan und die Werkstätten gegründet.“ Dafür bauten sie die ehemalige Reithalle in Bredeneek um. Kurt Lange hatte schon früh angefangen, als Schmiedemeister selbstständig zu arbeiten. Seine Werkstatt in Kiel führt inzwischen sein ältester Sohn weiter. In Bredeneek bildet der 61-Jährige drei Lehrlinge zum Metallbauer im Fachbereich Metallgestaltung aus, außerdem sind dort drei Gesellen tätig.

Kunst für Tore und Treppen

Am Wochenende wird auch das Schmiedefeuer brennen, um den Besuchern zu demonstrieren, wie gearbeitet wird. Gemeinsam haben sie unter anderem das Tor zum Botanischen Garten in Kiel entwickelt. „Das war schon ein Highlight“, meint Isabel Lange. „Man freut sich, wenn man merkt, dass man damit die Menschen erreicht.“ Gestaltet haben sie auch das Treppengeländer in der Klinik Preetz und den Pavillon des Sternenkinder-Grabfelds auf dem Preetzer Friedhof.

In den Ausstellungsräumen präsentieren auch verschiedene Gäste ihre Arbeiten. Darunter Isabel Langes Tochter Paula Koberstein, die in Berlin Modedesign studiert hat und individuelle Mode entwirft. Karina Klamp aus Sepel stellt Keramikfiguren und -skulpturen aus. Die Malerin Kate Skjerning reist aus Dänemark an.

Sommerateliers im Kreis Plön

Lehmkuhlen: Werkstätten Lange, Am Schloss Bredeneek 1a.

Schönberg: Atelier Gunkel, Dagmar Gunkel (Malerei), Osterwisch 2.

Jasdorf: Karin Hilbers (Grafik und Installation), Gäste: Birgit Bornemann (Foto/Video, Installation) und Inken N. Woldsen (Objekt, Installation), Zum See 1.

Schwentinental: Susanne Paasch (Foto/Video), Gäste: Gertje König und Holger Münchow (ebenfalls Foto/Video), Bahnhofstraße 12.

Heikendorf: Cornelia Patz-Nahm (Objekt, Malerei), Ernst-Wiese-Straße 10.

Stein: Atelier kystprik, Birgit Rautenberg-Sturm (Grafik), Ellernbrook 2.

Nettelsee: Atelier Heiliger Schein, Ulf Reisener und Ingo Warnke (Skulptur), Gäste: Sophie Knabe (Foto/Video), Arno Neufeld (Malerei), Kaiserstraße 25.

Schönberg: Erhard Rimek (Malerei), Große Mühlenstraße 20 a.

Bothkamp: Wübke Rohlfs-Grigull (Malerei, Skulptur), Gäste: Arno Falk (Skulptur), Bothkamper Mühle 1.