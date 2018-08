Der Bau eines Kreisels am Ortseingang von Laboe führt in der kommenden Woche zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Laboe kann in der Woche von Montag, 20., bis Freitag, 24. August, wegen der Asphaltierungsarbeiten nicht über den Brodersdorfer Weg erreicht oder verlassen werden.