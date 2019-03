Plön Bürgerentscheid - Laboe ist für Skateboat im Rosengarten Die Skater in Laboe feiern. Jetzt kann ihre neue Skater-Anlage, das sogenannte Skateboat, im Rosengarten direkt am Hafen gebaut werden. Das ist das Ergebnis des Bürgerentscheids, der parallel zur Bürgermeisterwahl erfolgte.

Von Astrid Schmidt

So sah die Sakterbahn am Rosengarten in Laboe in ihren besten Zeiten aus. Im Zuge der Neugestaltung des Rosengartens war sie abgebaut und als marode entsorgt worden. Im Bürgerentscheid sprachen sich die Wähler für den Standort aus. Quelle: Astrid Schmidt (Archiv)