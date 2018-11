Dobersdorf

Die Frauen und Männer aus Lilienthal hatten sich im Frühjahr für den Bürgerpreis beworben, mit dem der schleswig-holsteinische Landtag gemeinsam mit dem Sparkassen- und Giroverband seit 2004 ehrenamtliches Engagement in verschiedenen Kategorien würdigt. Zum diesjährigen Thema „Zusammenhalt in der Gesellschaft“ gab es eine Rekordbeteiligung von 128 Bewerbungen.

Umso mehr freuten sich die Mitstreiter von „Dorf aktiv“ im September über die Nachricht, dass sie zu den neun Nominierten gehören.„Wirklich gerechnet haben wir damit nicht. Wir konnten zwar eine ganze Menge in die Waagschale legen, aber schließlich engagieren wir uns als ehrenamtliches Team erst seit rund fünf Jahren“, erzählte Andreas Grunicke.

In der Alten Schule in Lilienthal entstand eine Begegnungsstätte

Anlass war damals die Schließung des Kindergartens in der Alten Schule. In dem Gebäude mitten im Ort, in dem Generationen von Kindern aus der Gemeinde und der Umgebung gespielt, gelernt und getobt hatten, herrschte plötzlich gespenstische Ruhe. Als später von Verkauf die Rede war, wurden einige Bürger aktiv und setzten sich das Ziel, die Räume als Begegnungs- und Veranstaltungsstätte zu erhalten.Das ist ihnen mit viel Eigeninitiative und Ideenreichtum gelungen. So wurden etwa Spanisch-Sprachkurse, Bastel- und Spielnachmittage, kleine Konzerte oder ein Osterfrühstück initiiert. Es folgten geführte Wanderungen, Apfelfeste, Grünkohlessen oder ein karibischer Abend im zurückliegenden Sommer. Ein voller Erfolg sei auch das große Schultreffen 2017 gewesen, zu dem selbst Ehemalige aus anderen Bundesländern angereist kamen, berichtete Grunicke. Die größte Resonanz aus der ganzen Region erntete das "Dorf aktiv"-Team mit dem ersten Weihnachtsmarkt 2015.

Am Freitag, 23. November, startet erneut ein dreitägiger Weihnachtsmarkt in und vor der Alten Schule, Dorfstraße 43, in Lilienthal. Geöffnet ist er am Freitag von 16 bis 19 Uhr, am Sonnabend, 24. November, von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, 25. November, von 11 bis 17 Uhr.