Preetz

In der Ausschusssitzung berichtete Vorsitzender Arne Drews (Grüne), dass das Bundesumweltministerium eine Initiative zur Förderung der Insektenvielfalt gestartet habe und plane, ab 2019 rund 100 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung zu stellen. Er selbst werde sich als Ländervertreter Schleswig-Holsteins Anfang Januar mit seinen Kollegen im Ministerium treffen, um Projekte zu initiieren. Deshalb sollte Preetz schon mal etwas vorbereiten, das man schnell aus dem Hut ziehen könnte.

Bienen leiden unter Spritzmitteln

Es gebe ja schon seit längerer Zeit Kontakte mit der Uni Kiel und dem Schleswig-Holsteinischen Heimatbund, mit denen man so ein gemeinsames Projekt angehen könnte, so Drews: „Vielleicht werden wir dann als bienenfreundlichste Stadt irgendwann auch insektenfreundlichste Stadt.“ Wobei jedoch gerade die Wild- und Honigbienen die Arten seien, die durch Spritzmittel am ehesten Probleme hätten.

„Eine Zusammenarbeit mit der Uni Kiel wäre sicherlich gut“, meinte Umweltamtsleiter Jan Birk. Das wäre jedoch nur der Forschungsbereich. Für die Umsetzung sehe er zwei Kanäle: das Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt oder den Städtebund.

Falsche Pflanzen im Garten

„Wir müssen uns ein Ziel setzen, zum Beispiel dass wir so und so viel Prozent als insektenfreundliche Zonen umwandeln“, forderte Arne Krüger (CDU). Man müsse Grünstreifen umgestalten oder nur noch ein- bis zweimal im Jahr mähen. „Es gibt auch insektenfreundlichere Sträucher statt der Bodendecker“, regte er an. Als Imker habe er die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen gar nicht wüssten, dass sie völlig falsche Pflanzen im Garten hätten. „Wenn man sie informiert, läuft man offene Türen ein.“

Diese Erfahrung hat auch Harald Christiansen als Vorsitzender des Nabu Preetz-Probstei gemacht, der die Info-Hütte am Castöhlenweg betreut. Das Thema Insektensterben sei vielen bewusst. „Aber es fehlt das Wissen, was jeder einzelne tun kann.“ Man müsse die Bevölkerung mehr einbeziehen.

