Christel Grünberg ist in Wendtorf so etwas wie die „gute Seele“. Seit 40 Jahren engagiert sie sich auf vielen Gebieten ehrenamtlich. Dafür wurde sie nun mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik ausgezeichnet. Ministerpräsident Daniel Günther überreichte es in Kiel.