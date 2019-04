Preetz

Wie ein Büro sieht es nicht aus. Gemütliche Sitzecken, ein runder Tisch, Sofa oder doch lieber der Langtisch – die bodentiefen Sprossenfenster geben den Blick frei auf Sitzgruppen im Grünen. Wer nichts mehr als ein Laptop für seine Arbeit braucht, trifft sich im ersten Coworking Space in Preetz.

Thomas Wick hat in der Alten Musikschule hinter dem Schützenplatz Räumlichkeiten geschaffen, in denen sich Freiberufler und Kreative treffen, um zu arbeiten. „Das Grundprinzip heißt Teilen“, erklärt der 63-Jährige. „Der Austausch untereinander, mit anderen Professionen bei einer Tasse Kaffee neue Ideen entwickeln ist für viele der Grund, bei uns ein Ticket zu buchen. Je unterschiedlicher, desto besser – da entstehen spannende Ergebnisse.“

Raus aus dem Homeoffice

Viele wollten aus dem Homeoffice raus, hätten im Coworking Space die Möglichkeit, Kunden zu treffen, Meetings abzuhalten und können das Kinderzimmer mal Kinderzimmer sein lassen.“ Der Werbefachmann und der Spielentwickler, der Architekt und der Baumpfleger teilen sich bei Kaffee-Flatrate, freiem WLAN, Drucker und Flipcharts loungeähnliche Büroflächen und Küche. Der Lieblingssessel kann auch stundenweise gebucht werden. Pendler, die den Stau auf der B76 nach Kiel vermeiden wollten, könnten über ihre Firma beispielsweise einen Arbeitstag im Coworking Space buchen, so Thomas Wick. Der Communitygedanke stehe im Mittelpunkt. „Individuelle Arbeitsformen, fordern Flexibilität bei Zeit und Ort, das liegt heute im Trend.“