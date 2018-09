Mit einem großen Fest wurde am Wochenende das 25-jährige Bestehen des Fritz-Joost-Kindergartens in Dersau gefeiert. Bürgermeister Holger Beiroth erinnerte an die Entstehungsgeschichte und bedankte sich namentlich bei etlichen Dersauern, die sich damals für den Bau der Einrichtung stark gemacht haben