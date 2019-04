Plön

Die Tour geht von Malente aus über den Dieksee, dann in den Langensee, weiter über den Behlersee, den Höftsee und schließlich in den Edebergsee – und dann zurück. Die Saison beginnt zum ersten Mal bereits eine Woche vor Ostern. Um 11 Uhr wird am Sonnabend, 13. April, abgelegt.

Im Winter werden die Schiffsführer zu Handwerkern

„Die letzte Woche vor Saisonbeginn ist besonders stressig“, sagt Hinnerk Frahm. Der 32-Jährige ist Geschäftsführer der Fünf-Seen-Fahrt. Seine Mitarbeiter hatten keine Winterpause. Denn auch in der kalten Jahreszeit wurde gearbeitet. Dann sind die Schiffsführer Handwerker.

An den Schiffen „Dieksee“, „ Grünau“ und „ Malente“ ist immer etwas zu tun. Im Winter liegen sie auf dem Trockenen, in einem Schuppen auf einer Insel im Dieksee. „Reparaturen machen wir fast alle selber“, sagt Hinnerk Frahm. Die Maschinen werden überholt, alle zwei Jahre bekommen die Schiffe einen neuen Anstrich, die Mahagoni-Sitzbänke werden regelmäßig abgezogen und neu lasiert. Diesmal erhielt die „MS Dieksee“ auch eine neue Schiffs-Schraube. Zwischen Höft- und Edebergsee war es bei niedrigem Wasserstand im Sommer sehr flach. Vermutlich ein sehr dicker Ast auf dem Grund lag der Schraube im Weg.

Das Geschirr ist eingeräumt, das Schiff geputzt

Seit Ende März liegt die „MS Dieksee“ wieder im Wasser. Am Anleger in Malente wird sie bereit gemacht. Schiffsführer Andreas Martens reinigt das Sonnendeck gerade mit dem Dampfstrahler, da lässt sein Kollege Mario Prem den Motor zum Probelauf an. In der kleinen Pantry werden derweil Geschirr und Gläser eingeräumt. Den Winter über war alles ausgelagert.

Zwei Wochen lang gibt es jetzt täglich drei Touren von Malente nach Plön und zurück. Das dauert jeweils rund zwei Stunden. Abfahrt in Malente ist um 11, 13 und 15 Uhr. Ab 27. April und bis Anfang Oktober starten dann zwei Schiffe stündlich von Malente und Plön-Fegetasche ab 10 Uhr. Neben der „MS Dieksee“ auch die „MS Grünau“. Die „MS Malente“ springt bei Bedarf zusätzlich ein. Das macht sie übrigens auch gleich heute, damit der Platz an Bord nicht zu knapp wird. Denn es gab viele Reservierungen. Ab 27. April startet außerdem wieder die Kellersee-Fahrt

Geheiratet wird auf der "MS Dieksee" auch

Die „MS Dieksee“ ist das Gastronomie-Schiff der Flotte, sie kann auch gechartert werden. Sogar Hochzeiten sind auf diesem Motorschiff möglich. Rund 80.000 Gäste fahren jedes Jahr mit. „Seekrank ist meines Wissens noch nie jemand geworden“, sagt Hinnerk Frahm. Die Schiffe schwanken kaum.