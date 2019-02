Plön

Die Ordensverleihung war der Höhepunkt der Jahresversammlung am Freitagabend, die in diesem Jahr ganz im Zeichen der Ehrungen stand. „Diese beiden sind nicht nur in der Plöner Feuerwehr, diese beiden sind die Feuerwehr Plön“, lobte Bürgermeister Lars Winter das Duo, das die Lobeshymnen mit gewohnter Gelassenheit über sich ergehen ließ. Eine weitere Besonderheit: Nach dem Rücktritt von den Führungsposten – Stüwe und Schmäling verzichteten auf Wiederwahl und dritte Amtzeit – stehen beide wieder in der zweiten Reihe und erfüllen dort ihre dienstlichen Pflichten. Auch dies zeige, wie gut die Wehr funktioniere und harmoniere, so Winter.

Ehrung auch für Regina Patalong

In einer weiteren Zeremonie zeichnete Winter Regina Patalong mit dem silbernen Brandschutzehrenzeichen für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst aus. Deren Ehemann Uwe Patalong wurde nach 49 aktiven Jahren vom stellvertretenden Wehrführer Volker Dührkoop in den Ruhestand und damit in die Ehrenabteilung versetzt.

136 Einsätze im vergangenen Jahr

Der Jahresbericht beinhaltete insgesamt 136 Einsätzen. 28 Mal rückten die Löschzüge zu Brandeinsätzen aus, 55 Mal wurden die Rüstwagen für technische Hilfeleistungen angefordert – 28 Mal ging es in die Nachgemeinden. Insgesamt 17 Personen – darunter neun Verletzte – wurden aus Not- und Zwangslagen befreit und gerettet. Vier Menschen konnten nur noch tot geborgen werden. Hinzu kamen 23 Fehlalarme sowie zwei Großübungen.