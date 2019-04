Tökendorf

Initiator für dieses Projekt war Rolf Stoltenberg. Der Gemeindevertreter hatte schon lange den Wunsch nach einer Glocke. Er stieß in einer Internetbörse auf das 56 Jahre alte Bronzemodell, das vorher in der evangelischen Friedenskirche der westfälischen Stadt Schloß Holte-Stukenbrock hing.

Förderverein sammelt Spenden

Ein neugegründeter Förderverein sammelte Spenden. Die Kosten liegen bei 23 000 Euro, rund 18 000 Euro kamen bisher zusammen. „Ich bin zuversichtlich, dass wir das restliche Geld auch noch zusammenbekommen“, so Stoltenberg.

"Sie klingt sehr schön"

Handwerker aus der Gemeinde haben den Turm in ehrenamtlicher Arbeit aufgebaut. Am Donnerstag wurde feierlich der Richtkranz aufgezogen. Danach begann die Glocke sacht zu schwingen, bevor sich ihr Schall über den in der Sonne glitzernden Dobersdorfer See legte. „Sie klingt sehr schön“, freute sich Stoltenberg.

Festgottesdienst mit Glockenweihe

Am Ostermontag beginnt das Einweihungsfest um 10.45 Uhr mit der musikalischen Begrüßung durch den Posaunenchor der Kirchengemeinde Schönkirchen. Pastor Jörg Suhr übernimmt die Glockenweihe. Die Mädchen und Jungen des Kindergartens TöDoLi ziehen symbolisch am Glockenstrang, danach wird der Festgottesdienst gefeiert.

Die Glocke soll künftig bei besonderen Ereignissen wie Freiluftgottesdiensten und Taufen, aber auch bei Hochzeitsjubiläen, Geburten und Sterbefällen (nur auf Wunsch der Angehörigen) erklingen.