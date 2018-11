Heinz-Bruno Wunsch ist im Kreis der ehrenamtlichen Akteure in Stolpe eine feste Größe. 25 Jahre engagierte sich der inzwischen pensionierte Polizeibeamte in der Kommunalpolitik. Dafür wurde der 65-Jährige am Donnerstag mit der Freiherr-vom-Stein-Verdienstnadel ausgezeichnet.