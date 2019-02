Bei Sondierungsarbeiten auf einem Acker in Schwentinental-Klausdorf sind zwei weitere Fliegerbomben entdeckt worden. Die Entschärfung wird am Donnerstag stattfinden. Zahlreiche Anwohner müssen dann erneut ihre Wohnungen verlassen. Erst am Montag war ein Blindgänger entschärft worden.