Giekau

Der Biologe Thomas Behrends machte nach einem Jahr die erste Bestandsaufnahme der Pflanzenwelt. Sie endete mit einer faustdicken Überraschung. Er fand auf dem ehemaligen Mais-Acker das Niederliegende Johanniskraut, eine Pflanzenart von der Roten Liste. Nicht gefährdet, aber dennoch selten ist das Bitterkraut. Ackerstiefmütterchen, Ackervergißmeinnicht und verschiedene Kamillenarten: Insgesamt 74 Pflanzenarten kehrten schon im ersten Jahr nach dem Stopp der intensiven Landwirtschaft auf den Mais-Acker zurück. Es finden sich sogar schon Schösslinge von Eichen und Bergahorn.

Bestandsaufnahme zweimal im Jahr

Thomas Behrends führt sein Pflanzenmonitoring zweimal im Jahr durch. Im Frühjahr und im Hochsommer. Dazu benutzt er drei mit Eisenstangen markierte Flächen in einer Größe von zwei mal 20 Metern. Sorgsam dokumentiert er, welche Pflanzen in welcher Menge auf den Landstreifen wachsen.

Stillgelegte Fläche nutzt auch der Kossau

Es gab mehrere Gründe für die Marius-Böger-Stiftung, die 3,4 Hektar große Fläche vor einem Jahr zu kaufen, so Geschäftsführer Fritz Heydemann. Zunächst einmal wolle man wissenschaftlich dokumentieren, wie sich eine intensiv genutzt Ackerfläche weiter entwickelt, wenn man sie sich selbst überlässt. Dazu gebe es kaum Forschungen. Zum anderen fließt ein kleiner Bach an der Fläche vorbei, der in die Kossau mündet. Spritzmittel und Dünger geraten nicht mehr ins Wasser. „Was wir hier machen, hilft auch der Kossau.“ Auf dem Land befinden sich eine alte Mergelgrube und eine ehemalige Teichfläche. Die Stiftung lässt sie wieder herrichten.