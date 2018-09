Großes Chaos am Donnerstag in Heikendorf: Falschfahrer in der Einbahnstraße, Anrufe in der Amtsverwaltung und Engpässe auf der Kreisstraße 51. Der Grund: eine viertägige Sperrung der K51 zwischen 9 und 15 Uhr wegen punktueller Straßensanierungsarbeiten, die bei niemandem so richtig angekommen war.