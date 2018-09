Über zwei neue Fahrzeuge, die am Sonnabend offiziell in Betrieb genommen wurden, freut sich die Ortsfeuerwehr Neuheikendorf. Neben einem Mehrzweckfahrzeug (MZF) steht nun auch ein TSF-W – ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit 1000 Liter Wasser an Bord – für Einsätze bereit.