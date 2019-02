Preetz

„Wir sind bei der Ausrüstung auf einem sehr guten Stand“, freute sich Wehrführer Manfred Wenselowski. Demmin berichtete, dass die Stadt in den vergangenen 15 Jahren 2,6 Millionen Euro für die Fahrzeugbeschaffung in die Hand genommen habe.

Zug auf freiem Feld evakuiert

165 mal wurden die 86 Aktiven, die ein Durchschnittsalter von 37,1 Jahren haben, im vergangenen Jahr alarmiert – davon 107 Mal tagsüber zwischen 6 und 18 Uhr, zog Wenselowski Bilanz. Er zählte einige Beispiele auf. Besonders im Gedächtnis blieben ihm die Evakuierung eines Zuges auf freiem Feld. Zum Glück war es kein Feuer, sondern nur starke Rauchentwicklung, weil auslaufende Kraftstoffe und Öl über heiße Motorteile gelaufen waren. Schwer zu verarbeiten war auch der Unfall mit einem Toten in Pohnsdorf.

Familie aus Dachgeschoss gerettet

Dramatisch war das Feuer in der Gasstraße über der Tafel. Denn eine Familie mit sechs Personen war im Dachgeschoss eingeschlossen und musste über Steckleitern gerettet werden. Dazu kam der Wasserschaden in der Preetzer Tafel. Die Jugendwehr baute ein großes Zelt auf, sodass die Essensausgabe weiterhin möglich war.

Bilanz der Einsätze

Die Bilanz: 35 Brände (31 Kleinbrände und jeweils 1 Mittel-, Groß-, Entstehungs- und Schornsteinbrand), 100 Mal Technische Hilfe (10 Ölunfälle, 38 Mal Mensch in Not, 3 Mal Tier in Not, 4 Lenzeinsätze, 21 Wetterschäden, 24 Mal sonstiges Technische Hilfe), 22 Fehlalarme, 8 sonstige Einsätze (Sicherheitswachen, Alarmübung), 16 Mal nachbarschaftliche Hilfe, 34 gerettete Personen (für 9 Menschen kam jede Hilfe zu spät).

Ehrungen und Wahlen

Lasse-Ole Brockmann, Pascal Sienknecht, Finn Lebson und Johann Frieberg wurde vereidigt. Ehrungen gab es für Maximilian Danberg, Tim Helgenberger, Bastian Radloff (10 Jahre), Anna Behnke, Birte Graumann (20 Jahre), Michael Bockholdt, Ulf Lange (30 Jahre), Knud Petersdotter, Jens Will (40 Jahre), Peter Behrns, Egon Fengler, Jürgen Gregor, Werner Laske, Dieter Schnell (60 Jahre), Jürgen Kieckbusch, Martin Liebig ( Brandschutz-Ehrenzeichen für 25 Jahre aktiven Dienst), Rolf Brüning, Stefan Haase ( Brandschutz-Ehrenzeichen für 40 Jahre aktiven Dienst). Dennis Jäghne wurde zum Gruppenführer, Tobias Oestreich zum Kassenwart gewählt.